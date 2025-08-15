Дмитрий Аленичев: «У «Зенита» не может быть лидерства в популярности, раз велик процент иностранцев. Если бы за клуб играли россияне, число болельщиков увеличилось бы в разы»

Дмитрий Аленичев сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».

– По результатам разных соцопросов именно «Зенит» является самым популярным клубом в России. В голосовании же, которое провел «СЭ», с небольшим преимуществом победил «Спартак». А у вас какое мнение?

– Может, такие опросы были проведены в Санкт-Петербурге и его окрестностях? При всем уважении, это, конечно, не так.

А если мы уберем Северную столицу и Москву, посмотрим на другие города... Например, недавно побывал в Екатеринбурге, где был турнир на турнире, где участвовали 300 человек. Так вот из десяти, что ко мне подходили, семеро – болельщики «Спартака», трое – «Зенита».

До этого летал в один из городов Челябинской области – Аша. Там процентов 90 болельщиков поддерживают красно-белых. И так по всей Сибири и Дальнему Востоку.

Поклонникам «Зенита» хотелось бы быть на первом месте, тем более учитывая гегемонию команды в чемпионате в последние годы. Правда, есть одно «но»...

Если в течение десяти следующих лет Питер возьмет восемь чемпионств, а костяк будут составлять футболисты, похожие на Аршавина, Кержакова, Денисова, Малафеева, то тогда гегемония «Спартака» в плане популярности закончится, открыто признаю. Но сейчас это не так.

Если бы сегодня за сине-бело-голубых играли россияне, то количество болельщиков увеличилось бы в разы.

Но поскольку там велик процент иностранцев, лидерства в этом смысле быть не может, – сказал бывший главный тренер «Спартака » Дмитрий Аленичев .