Месси и Ракитич пропустили первую тренировку «Барсы» при Кумане

Новый главный тренер «Барселоны» провел первую тренировку с командой.

Участие в занятие приняли 19 футболистов.

Тренировку пропустили хавбек и нападающий .

В сообщении «Барсы» сказано, что хорват получил специальное разрешение от клуба пропустить тренировку. Ракитич проходил медосмотр перед переходом в «Севилью».

Причины отсутствия Месси не указаны. Ранее сообщалось, что аргентинец больше не считает себя игроком каталонского клуба.

📍 Ciutat Esportiva

