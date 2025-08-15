«Борнмут» за 25 млн фунтов подпишет 19-летнего Доука из «Ливерпуля». Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
Бен Доук переходит в «Борнмут» из «Ливерпуля».
«Борнмут» близок к приобретению 19-летнего вингера за 25 миллионов фунтов.
В 2022 году мерсидсайдский клуб приобрел шотландского футболиста у «Селтика» за 600 тысяч фунтов.
В прошлом сезоне Бен Доук выступал за «Мидлсбро» на правах аренды, забив 3 гола и сделав 7 передач в 24 матчах Чемпионшипа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
