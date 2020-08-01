Голы Забитцера «Зениту» и Дугласа Косты «Локо» – среди претендентов на звание лучшего в ЛЧ

УЕФА объявил претендентов на лучший гол Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В список вошли мяч хавбека «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера (2:1) и гол вингера Дугласа Косты в ворота «Локомотива» (2:1) на групповой стадии турнира.

Также в список вошли голы («Ювентус») «Лиону» (2:1) в 1/8 финала, Сержа Гнабри («Бавария») «Лиону» (3:0) в 1/2 финала, Эрлинга Холанда («Боруссия») ПСЖ (2:1) в 1/8 финала, Лаутаро Мартинеса («Интер») «Славии» (3:1) на групповом этапе, Максвелла Корне («Лион») «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала, Луиса Суареса ( ) «Интеру» (2:1) на групповом этапе, Дани Ольмо («Динамо» Загреб/«РБ Лейпциг») «Манчестер Сити» (1:4) на групповом этапе и Хуана Куадрадо («Ювентус») «Атлетико» (2:2) на групповом этапе.

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