Трент признан лучшим молодым игроком АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд признан лучшим молодым игроком АПЛ-2019/20.
Приз вручается игрокам младше 23 лет по итогам сезона.
Трент занял второе место в списке лучших ассистентов лиги, уступив лишь хавбеку «Манчестер Сити» Кевину де Брюйне. При этом «Ливерпуль» провел 12 сухих матчей в завершившемся сезоне.
В голосовании 21-летний англичанин опередил Джека Грилиша («Астон Вилла»), Мэйсона Гринвуда, Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда (все – «Манчестер Юнайтед»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), Мэйсона Маунта и Кристиана Пулишича (оба – «Челси»).
При выборе лучшего молодого футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.
Merseyside’s Finest™️@trentaa98 is your @TAGHeuer Young Player of the Season 🙌#PLAwards pic.twitter.com/70VFJAV0de— Premier League (@premierleague) August 14, 2020