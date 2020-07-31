Трент признан лучшим молодым игроком АПЛ

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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд признан лучшим молодым игроком АПЛ-2019/20.

Приз вручается игрокам младше 23 лет по итогам сезона.

Трент занял второе место в списке лучших ассистентов лиги, уступив лишь хавбеку «Манчестер Сити» Кевину де Брюйне. При этом «Ливерпуль» провел 12 сухих матчей в завершившемся сезоне.

В голосовании 21-летний англичанин опередил Джека Грилиша («Астон Вилла»), Мэйсона Гринвуда, Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда (все – «Манчестер Юнайтед»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), Мэйсона Маунта и Кристиана Пулишича (оба – «Челси»).

При выборе лучшего молодого футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.

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