Трент признан лучшим молодым игроком АПЛ

Защитник признан лучшим молодым игроком АПЛ-2019/20.

Приз вручается игрокам младше 23 лет по итогам сезона.

Трент занял второе место в списке лучших ассистентов лиги, уступив лишь хавбеку «Манчестер Сити» Кевину де Брюйне. При этом «Ливерпуль» провел 12 сухих матчей в завершившемся сезоне.

В голосовании 21-летний англичанин опередил («Астон Вилла»), , , (все – «Манчестер Юнайтед»), («Шеффилд Юнайтед»), и (оба – «Челси»).

При выборе лучшего молодого футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.

Merseyside’s Finest™️@trentaa98 is your @TAGHeuer Young Player of the Season 🙌#PLAwards pic.twitter.com/70VFJAV0de