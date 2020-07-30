Клопп и Лэмпард претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ, Пеп – нет

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Премьер-лига представила номинантов на награду лучшему тренеру сезона.

В список вошли Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

Отметим, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не попал в список номинантов.

При выборе лучшего тренера сезона учитываются голоса болельщиков и футбольных экспертов.

Хендерсон, де Брюйне, Поуп и Ингз – в числе претендентов на награду лучшему игроку сезона АПЛ

Трент, Рэшфорд, Марсьяль и Гринвуд претендуют на награду лучшему молодому игроку сезона АПЛ

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