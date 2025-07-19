Защитник «Динамо» Фернандес после 1:1 с «Балтикой»: «Пока мы не готовы бороться за первое место. Нужно привыкнуть друг к другу и стать более сыгранными»

Роберто Фернандес признался, что «Динамо» пока не готово к борьбе за чемпионство.

В стартовом туре Мир РПЛ бело-голубые сыграли дома вничью с «Балтикой» (1:1).

— Не скажется ли матч с «Балтикой» на перспективах сезона, где от вас ждут наивысший результат?

— В матче с «Балтикой» мы не добились того, чего хотели. Пока мы не готовы бороться за первое место, нам нужно привыкнуть друг к другу и продолжать работать, чтобы мы были более сыграны, — сказал защитник «Динамо ».

Первый гол сезона – жуткая ошибка Лунева. «Балтика» ярко вернулась в РПЛ