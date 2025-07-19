Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2027 года (Marca)
Тибо Куртуа продлил контракт с «Реалом».
33-летний вратарь подписал новое соглашение с мадридским клубом, сообщает Marca. Оно рассчитано до 2027 года.
Бельгиец выступает за «Реал» с 2018 года. В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 30 матчей и пропустил 29 голов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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