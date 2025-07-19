Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2027 года (Marca)

Тибо Куртуа продлил контракт с «Реалом».

33-летний вратарь подписал новое соглашение с мадридским клубом, сообщает Marca. Оно рассчитано до 2027 года.

Бельгиец выступает за «Реал » с 2018 года. В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 30 матчей и пропустил 29 голов.