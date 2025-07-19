«Рома» может арендовать форварда «Брайтона» и Ирландии Фергюсона с опцией выкупа менее чем за 40 млн евро

Форвард «Брайтона» Эван Фергюсон, вероятно, перейдет в «Рому».

Римляне согласовали аренду 20-летнего игрока сборной Ирландии на сезон с опцией выкупа чуть менее чем за 40 млн евро.

Теперь «Роме» осталось договориться с самим Фергюсоном о сроке контракта и зарплате.

В прошлом сезоне нападающий забил 1 гол в 13 матчах АПЛ за «Брайтон ». Зимой он перешел на правах аренды в «Вест Хэм», где в 8 играх не отметился результативными действиями.