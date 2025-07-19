Степашин про Влада Бумагу на матчах «Динамо»: «Это нравится молодежи, слава богу. Многие ребятишки приходят на Влада, а потом смотрят футбол и влюбляются в него»

Сергей Степашин оценил вклад блогера Влада Бумаги в популяризацию футбола.

Видеоблогер с 85 млн подписчиков на YouTube является одним из амбассадоров «Динамо».

«Это нравится нашей молодежи, слава богу. Ведь многие ребятишки приходят на стадион на Влада, а потом смотрят футбол и влюбляются в него», – сказал член совета директоров «Динамо », председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин .