«Арсенал» объявил о переходе Виллиана

Бывший полузащитник Виллиан стал игроком .

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал с «канонирами» 3-летний контракт. Бразилец будет выступать под 12-м номером.

Ранее стало известно, что зарплата латиноамериканца в «Арсенале» составит 220 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2019/20 провел за «Челси» 36 матчей в , забил 9 мячей и сделал 9 ассистов.

Футболист выступал за «Челси» с августа 2013 года. В составе клуба он дважды выиграл чемпионат Англии и один раз взял Кубок страны.

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe