Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт на 3 года. Зарплата – 100 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник «Челси» Виллиан, который этим летом станет свободным агентом, близок к переходу в .

Как сообщает ESPN, бразилец согласовал с «пушкарями» 3-летний контракт, по которому он будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю. Ожидается, что о переходе объявят до конца августа.

В этом сезоне провел за 36 матчей в , забил 9 мячей и сделал 9 ассистов.

Футболист выступает за «Челси» с августа 2013 года. В составе клуба он дважды выиграл чемпионат Англии и один раз взял Кубок страны.