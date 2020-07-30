Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт на 3 года. Зарплата – 100 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник «Челси» Виллиан, который этим летом станет свободным агентом, близок к переходу в «Арсенал».
Как сообщает ESPN, бразилец согласовал с «пушкарями» 3-летний контракт, по которому он будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю. Ожидается, что о переходе объявят до конца августа.
В этом сезоне Виллиан провел за «Челси» 36 матчей в АПЛ, забил 9 мячей и сделал 9 ассистов.
Футболист выступает за «Челси» с августа 2013 года. В составе клуба он дважды выиграл чемпионат Англии и один раз взял Кубок страны.