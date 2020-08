«Ливерпуль» показал выездной комплект формы на следующий сезон.

Футболка выполнена в бирюзовом цвете с черными вставками. Узор на форме отсылает к воротам Шенкли на , а также к музыкальным корням Ливерпуля.

Техническим спонсором является компания .

Ранее клуб представил домашнюю форму.

It’s arrived.



Introducing our @nikefootball away kit for the 20/21 season 👌#TellUsNever