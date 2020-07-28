Клопп подписал контракт с adidas. У «Ливерпуля» соглашение с Nike

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обзавелся личным контрактом с производителем спортивной экипировки.

Немец подписал контракт с adidas – главным конкурентом американцев из Nike, с которыми этим летом стартует контракт у «Ливерпуля». Ожидается, что о сделке объявят в ближайшее время.

Детали соглашения неизвестны. The Telegraph утверждает, что помимо Клоппа среди тренеров только у Жозе Моуринью есть личный контракт с экипировщиком (тоже с adidas), однако Пеп Гвардиола в прошлом году заключил соглашение с Puma.

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