«Ман Сити» объявил о переходе Феррана Торреса из «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» официально стал игроком .

Английский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с футболистом.

Сообщалось, что «Ман Сити» заплатит «Валенсии» за 20-летнего хавбека 27 миллионов евро, включая бонусы.

В этом сезоне Торрес провел за «Валенсию» 34 матча в , забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL