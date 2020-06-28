РПЛ не расширят до 18 команд, «Кракен» в НХЛ, «Ювентус» проиграл, Луческу возглавил киевское «Динамо» и другие новости утра

1. РПЛ не расширят до 18 команд. Два клуба – «Ахмат» и «Рубин» – проголосовали «за», остальные – против. «Оренбург» и «Крылья Советов» вылетают из Премьер-лиги, «Химки» и «Ротор» – приняты.

2. 🐙Новый клуб НХЛ «Сиэтл» объявил название – «Кракен». Стартуют в лиге с сезона-2021/22.

3. «Удинезе» внезапно дома обыграл «Ювентус» (2:1) в 35-м туре Серии А, отсрочив чемпионство туринцев, которым до титула осталось набрать 3 очка. Но серия у «Юве» так себе – одна победа в пяти матчах. Иммобиле забил 31-й гол в сезоне, обогнав Роналду в списке бомбардиров, и принес победу «Лацио» над «Кальяри» (2:1).

4. Гендиректор Газизов предложил стратегию развития «Спартака»: клуб должен бороться за Лигу чемпионов в следующем сезоне и стать безубыточным. Владелец москвичей Федун его поддержал, озвучив цели: «Борьба за титулы и Лигу чемпионов».

5. Александр Карелин покинет Госдуму и перейдет в Совет Федерации.

6. Легенда «Шахтера» Луческу возглавил киевское «Динамо». Эмери подписал 3-летний контракт с «Вильярреалом». Два громких назначения за день.

7. Новый сезон РПЛ начнется 8-9 августа, матч за Олимп Суперкубок России может пройти 7-го на «ВЭБ Арене». Олимп-ФНЛ, где сыграют 22 клуба, стартует 1 августа.

8. Трансферы. Жоау Мариу ушел из «Локомотива». «Краснодар» отпустил Фернандеша и Фьолусона. «Зенит» не продаст Азмуна и может подписать хавбека «Краснодара» Вандерсона. Джикия «обрабатывал» Хвичу на тему перехода в «Спартак». «Локо» планирует поговорить с Кокориным, ведет форварда «Бордо» Камано, может взять нападающего сборной Кабо-Верде Джанини и обсудит с «Миланом» Лаксальта. «Арсенал» хочет пригласить Коутиньо, но не может позволить себе его зарплату. «Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Нима» Сарром.

9. Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом 12 сентября в Карсоне. Нас ждут 8 раундов ностальгии. Третий бой Канело – Головкин состоится в мае 2021 года. Александр Емельяненко на 20+ кг тяжелее Исмаилова перед боем.

10. НБА. Контрольные матчи. «Милуоки» победил «Сан-Антонио» и другие результаты.

11. Цифра дня. Московский клуб РПЛ готов выделить 250 млн рублей «Химкам». Разговоры про фарм-клуб «Спартака» обретают реальные черты?

12. РУСАДА продолжает воевать с ОКР: «Складывается впечатление, что никакие доводы их не интересуют. Они хотят достичь цели любой ценой».

13. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на открытое письмо «Спартака», а также разобрал спорные моменты: контакт Соболева с Барриосом, борьбу Жиркова с Соболевым, подкат Оздоева под Айртона. Красно-белые высмеяли венгра в твиттере.

14. У России будет 11 квот на чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году. Двое мужчин, а женщин и пар – по три.

15. Перестановки в «Авангарде». Бюджет сократился на 24%, Сушинский ушел из клуба, а должность президента упразднили. Максим выступил: «Теперь корреспондент руководит клубом».

16. «Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2020/21. На ней есть невозможные фигуры. «Динамо» презентовало форму с горизонтальными полосами.

17. Поп-исполнительница Анна Седокова согласилась выйти замуж за баскетболиста «Химок» Яниса Тимму. Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард выложил пост с теорией о том, что ЦРУ воздействовало на СМИ. В баскетболе нескучно.

Цитаты дня:

Медведев – Федуну про ЛЧ: «Из-за поражений «Спартака» и ЦСКА мы вылетели из топ-6 рейтинга УЕФА. «Зенит» принес больше всего евроочков России за последние годы»

Призер Игр в Москве-1980 Волков: «Отказался принимать допинг во время Олимпиады. Мне сказали: «Под вашу ответственность. Будет провал – ответите за свои действия»

Шарапова о последствиях дисквалификации: «После пресс-конференции я удалила все приложения соцсетей, чтобы не сойти с ума»

Хоркина о домогательствах в гимнастике: «А что ж вы сразу не говорили? Зачем терпели? Как закончили – вдруг подняли тему»

Джеймс Милнер: «Впервые я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше они принадлежали «МЮ». Гребаные придурки»

Игорь Рабинер: «Одна из причин отставки Цорна – реакция на замечание жены Федуна. Она сочла ее неуважительной»

Ещенко – фанатам «Спартака», собирающим деньги на штраф: «Предлагаю потратить их на фонд диких медведей»

Суркис о Луческу – фанатам: «Я ####### 1,5 млрд в «Динамо». Свои вложите и берите, кого хотите»

Александр Медведев: «Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается»