«Локомотив» и «Милан» возобновят контакты по Лаксальту 26 июля. Игрок хочет в Россию

Защитник может продолжить карьеру в России.

Как сообщает журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго, «Локомотив» и «Милан» возобновят контакты по поводу возможного перехода Лаксальта в российский клуб 26 июля.

Отмечается, что 27-летний уругваец готов продолжить карьеру в России.

Ранее сообщалось, что предложил за Лаксальта 7 миллионов евро, а «Милан» хочет получить 10 миллионов.

Ранее Лаксальт выступал за «Торино» на правах аренды. Во второй половине текущего сезона он вернулся в «Милан». Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.