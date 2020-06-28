«Локомотив» и «Милан» возобновят контакты по Лаксальту 26 июля. Игрок хочет в Россию

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Защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.

Как сообщает журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго, «Локомотив» и «Милан» возобновят контакты по поводу возможного перехода Лаксальта в российский клуб 26 июля.

Отмечается, что 27-летний уругваец готов продолжить карьеру в России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил за Лаксальта 7 миллионов евро, а «Милан» хочет получить 10 миллионов.

Ранее Лаксальт выступал за «Торино» на правах аренды. Во второй половине текущего сезона он вернулся в «Милан». Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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