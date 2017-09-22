Шарапова о последствиях дисквалификации: «После пресс-конференции я удалила все приложения соцсетей, чтобы не сойти с ума»

Экс-первая ракетка мира в документальном фильме для канала Movistar прокомментировала дисквалификацию за мельдоний в 2016-м.

«Я получила письмо от ITF. Обычно в них нет никакой конкретики, но в этом упоминалось что-то про допинг, что-то про препарат под названием «мельдоний». Я поискала, что это такое, и нашла «милдронат». И тогда уже прекрасно поняла, о чем идет речь.

В юности у меня были проблемы со здоровьем, поэтому мой отец начал искать врача. Он был капитаном моей команды, и хотя мы жили в США, ему было спокойнее общаться с врачом из России. Но у того доктора не было опыта в спорте. Он провел много анализов, составил список лекарств, которые можно принять. В нем был милдронат, который в России пьют без рецепта, как аспирин.

Меня постоянно проверяли с 2006-го по 2015-й, и никогда не было никаких проблем. Но в январе 2016-го препарат запретили. И я была расстроена, когда узнала, что другие федерации предупредили своих спортсменов, а я ничего не знала.

Утро пресс-конференции было самым сложным. Очень трудно подготовиться к тому, что нужно сказать всему миру, что ты облажалась.

После пресс-конференции я удалила все приложения соцсетей, чтобы не сойти с ума и защитить себя от мнений и осуждения. Я думала, что меня не волнуют чужие мнения, но внезапно происходит такая ситуация, и ты понимаешь, что для тебя это важно. Это меня расстроило, было неприятно чувствовать себя такой маленькой.

ITF настаивала, что я скрывала употребление мельдония – хотя это совершенно не так. Мне было больно и неприятно. Я хотела, чтобы ко мне проявили уважение. Я не просила, чтобы мне сразу же разрешили играть. Я была готова бороться и всегда борюсь за то, что считаю своим правом.

Прочитав вердикт CAS, смягчивший наказание, я почувствовала себя свободной. Суд не согласился с ITF. Я не скрывала то, что принимала мельдоний».

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