«Спартак»: «Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным»

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«Спартак» отреагировал на комментарии главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи касательно решений арбитров на матчах красно-белых.

В твиттере красно-белых появилась фотография и несколько гифок с цитатами Кашшаи:

– «Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным»;

– «Почему ВАР не вмешался в эту ситуацию? ВАР вмешивается в явных очевидных случаях»;

– «Мы должны рассмотреть точку контакта. Если на 10 сантиметров выше, то была бы красная, а тут чистая желтая»;

Венгерский судья сегодня разобрал спорные эпизоды из матчей «Спартака» в эфире «Матч ТВ».

Кашшаи о моменте с Соболевым и Барриосом: «Легкий контакт. Если появляется кровь, то это более существенный контакт»

Виктор Кашшаи: «Сначала был фол от Соболева, затем – реакция от Жиркова. Арбитр должен анализировать, что было раньше»

Кашшаи о фоле Оздоева на Айртоне: «Это безрассудное, но не агрессивное поведение. Близко к красной карточке»

Кашшаи о падении Понсе в штрафной в матче с «Сочи»: «Это не пенальти. Обычный сэйв вратаря»

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