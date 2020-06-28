«Спартак»: «Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным»

«Спартак» отреагировал на комментарии главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи касательно решений арбитров на матчах красно-белых.
В твиттере красно-белых появилась фотография и несколько гифок с цитатами Кашшаи:
– «Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным»;
– «Почему ВАР не вмешался в эту ситуацию? ВАР вмешивается в явных очевидных случаях»;
– «Мы должны рассмотреть точку контакта. Если на 10 сантиметров выше, то была бы красная, а тут чистая желтая»;
Венгерский судья сегодня разобрал спорные эпизоды из матчей «Спартака» в эфире «Матч ТВ».
Угадай автора по цитате:— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym
«Мы должны рассмотреть точку контакта. Если на 10 сантиметров выше, то была бы красная, а тут чистая жёлтая». pic.twitter.com/xcQ8Fz9OFP— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
Кашшаи о моменте с Соболевым и Барриосом: «Легкий контакт. Если появляется кровь, то это более существенный контакт»
Виктор Кашшаи: «Сначала был фол от Соболева, затем – реакция от Жиркова. Арбитр должен анализировать, что было раньше»
Кашшаи о фоле Оздоева на Айртоне: «Это безрассудное, но не агрессивное поведение. Близко к красной карточке»
Кашшаи о падении Понсе в штрафной в матче с «Сочи»: «Это не пенальти. Обычный сэйв вратаря»