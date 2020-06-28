«Зенит» не продаст Азмуна: «Его рыночная стоимость не достигла потолка»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Сердар Азмун ТАСС Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не ведет переговоры о продаже нападающего Сердара Азмуна.

«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка», – сказал Медведев.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Наполи».

Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2019/20 с 17 мячами. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил столько же, однако 7 голов россиянина были забиты с пенальти.

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