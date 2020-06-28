«Зенит» не продаст Азмуна: «Его рыночная стоимость не достигла потолка»

Генеральный директор заявил, что клуб не ведет переговоры о продаже нападающего .

«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка», – сказал Медведев.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Наполи».

Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2019/20 с 17 мячами. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил столько же, однако 7 голов россиянина были забиты с пенальти.