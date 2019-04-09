РУСАДА: «Складывается впечатление, что никакие доводы ОКР не интересуют. Они хотят достичь цели любой ценой»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением по поводу реакции Олимпийского комитета России (ОКР) на 69-страничный разбор результатов углубленного аудита организации.

«Нам остается только сожалеть о том, что представители ОКР, запустившие механизм дискредитации , видя очевидные проблемы в представленном огласке самими учредителями отчете, не только не пытаются найти конструктивный выход из смоделированной ими ситуации, а продолжает эскалацию, основанную на недостоверном отчете, который был заказан представителями ОКР.

Очередные попытки представителей ОКР говорить о том, что представленные РУСАДА доводы являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий, несостоятельны, т.к. мы дали детальные аргументированные доводы, основанные на реальных документах, а не на домыслах и предположениях, по всем существенным вопросам обвинений.

РУСАДА, наоборот, не только не отвлекает внимание, а привлекает и концентрирует внимание на всех «вероятностных» заключениях аудитора и том, как велся анализ и делались выводы по каждому значимому аспекту.

Складывается впечатление, что либо представители ОКР читают другой документ, раскрывающий наши доводы, либо никакие доводы РУСАДА представителей ОКР не интересуют на пути к определенной ими цели.

Это только подтверждает истинные намерения учредителей достичь своей цели любой ценой, в нарушение не только российского законодательства, но и международного антидопингового стандарта по защите персональных данных. Все это свидетельствует о том, что представители ОКР, реализующие свои цели, не стремятся вести диалог на базе взаимного уважения и доверия.

При этом данная ситуация не влияет на наше уважительное отношение к ОКР в целом, мы разделяем отношение к духу и традициям олимпийских и паралимпийских ценностей, хранителями которых являются ОКР и ПКР, и сожалеем о демонстрируемых в отношении РУСАДА и в отношении его руководства культуре и методах, которые далеки от традиционных и больше соответствуют другой эпохе, из которой наша страна давно вышла, и другому уровню отношений.

В период развернутой против нас кампании с использованием специального отчета сайт РУСАДА, на котором размещены наши доводы, подвергся попытке хакерской атаки, которая была заблокирована. Мы усиливаем меры по идентификации источников угроз и по защите наших ресурсов.

РУСАДА в настоящее время остается последним мостом восстановления российского спорта в возможно короткие сроки, которые напрямую зависят от действий спортивных властей России и в последнее время носят фатальный характер.

Данные действия, с большой степенью вероятности, могут привести к усилению финансовой нагрузки на бюджет России, и представители ОКР, ведущие данную кампанию против РУСАДА, должны это понимать. Это предположение имеет высокую степень вероятности, в отличие от тех несостоятельных домыслов и вероятностных суждений в специальном отчете, созданном по заказу представителей самого , – говорится в заявлении.

Также в заявлении РУСАДА вновь приводит доводы из прошлого разбора аудита и опровергает все нарушения. В частности, это касается якобы завышенных трат на услуги такси и командировки сотрудников.

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