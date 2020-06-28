Кашшаи о фоле Оздоева на Айртоне: «Это безрассудное, но не агрессивное поведение. Близко к красной карточке»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС судьи фото Магомед Оздоев Виктор Кашшаи Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Айртон Дантас Футбол

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал решение арбитра Сергея Иванова во втором тайме матча 1/2 финала Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1). 

В концовке матча полузащитник петербуржцев Магомед Оздоев жестко подкатился под защитника красно-белых Айртона и попал ему в голеностоп.

– Оздоев идет в очень жесткий подкат. И это больше красная карточка, чем желтая. Почему не удалили игрока?

– Здесь мы должны смотреть и оценивать, как и все рефери, желтая это или красная карточка. Важный момент – это интенсивность движения – средняя, высокая. Здесь, на мой взгляд, средняя интенсивность движения. 

И очень важна точка контакта. ВАР должен определить, где был контакт. Это средняя степень интенсивности, поэтому я не думаю, что здесь было агрессивное поведение. 

Это достаточно безрассудное действие. Мы должны рассмотреть точку контакта – она приходится на ногу.

– Он же ему так сломает ногу.

– Мы смотрим, как смотрел ВАР. Если контакт в районе бутс, то это безрассудно, а если выше на 10 см, например, то это красная карточка.

Таким образом, это классическая желтая карточка, но близкая к красной, – сказал Кашшаи в программе «Правила игры» на канале «Матч ТВ».

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Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»

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