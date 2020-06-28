Кашшаи о фоле Оздоева на Айртоне: «Это безрассудное, но не агрессивное поведение. Близко к красной карточке»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал решение арбитра Сергея Иванова во втором тайме матча 1/2 финала Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1).
В концовке матча полузащитник петербуржцев Магомед Оздоев жестко подкатился под защитника красно-белых Айртона и попал ему в голеностоп.
– Оздоев идет в очень жесткий подкат. И это больше красная карточка, чем желтая. Почему не удалили игрока?
– Здесь мы должны смотреть и оценивать, как и все рефери, желтая это или красная карточка. Важный момент – это интенсивность движения – средняя, высокая. Здесь, на мой взгляд, средняя интенсивность движения.
И очень важна точка контакта. ВАР должен определить, где был контакт. Это средняя степень интенсивности, поэтому я не думаю, что здесь было агрессивное поведение.
Это достаточно безрассудное действие. Мы должны рассмотреть точку контакта – она приходится на ногу.
– Он же ему так сломает ногу.
– Мы смотрим, как смотрел ВАР. Если контакт в районе бутс, то это безрассудно, а если выше на 10 см, например, то это красная карточка.
Таким образом, это классическая желтая карточка, но близкая к красной, – сказал Кашшаи в программе «Правила игры» на канале «Матч ТВ».
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Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»