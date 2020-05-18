«Зенит» интересуется хавбеком «Краснодара» Вандерсоном

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Вандерсон Чемпионат.com Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном.

Петербургский клуб рассматривает вариант с переходом 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков, Вандерсон привлек интерес не только клуба из Санкт-Петербурга, но и лично тренера Сергея Семака.

Ранее была информация, что Вандерсоном интересуются «Спортинг» и «Эвертон».

В этом сезоне бразилец провел 21 матч в РПЛ, забил три гола и отдал два ассиста. Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.

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