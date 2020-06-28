Ещенко – фанатам «Спартака», собирающим деньги на штраф: «Предлагаю потратить их на фонд диких медведей»

Защитник предложил фанатам клуба, начавшим сбор средств на оплату штрафа игрока, перевести деньги на благотворительность.

Напомним, что Ещенко после игры подошел к болельщикам «Спартака» в футболке с медведем и словами «### вам А». По преобладающему мнению, надпись была адресована генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

После этого КДК дисквалифицировал 36-летнего россиянина на 3 матча Кубка России и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Затем «Фратрия» заявила, что оплатит штраф за Ещенко.

«Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы, а именно медведей. Пусть мишек будет больше!» – сказал Ещенко.

Также стало известно, что эта футболка с медведем была продана на благотворительном аукционе за 230 тысяч рублей.