«Краснодар» в ЛЧ, ЦСКА в ЛЕ, «Спартак» седьмой, рекорды «Зенита», «МЮ» в топ-3, «Химки» в РПЛ и другие новости утра

1. Главная интрига 30-го тура чемпионата России разрешилась очень просто: «Краснодар» разгромил «Ахмат» (4:0), стал бронзовым призером и сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а ЦСКА, победивший «Тамбов» (2:0), финишировал четвертым и выступит в Лиге Европы.

«Ростов», уступив «Зениту» (1:2), остался пятым и вышел в квалификацию Лиги Европы.

«Зенит» с рекордным отрывом в 15 очков завершил сезон, повторил рекорд «Спартака» по очкам в чемпионате (72) и установил рекорд РПЛ по лучшей разнице забитых и пропущенных голов («+47»). Команда Семака не проигрывает в лиге с сентября – 15 побед и 4 ничьих.

«Спартак», выиграв у «Рубина» благодаря двум пенальти (2:1), занял 7-е место. Это худший результат московской команды с 2008 года.

«Локомотив» справился с «Уралом» в гостях (1:0) и продлил серию без поражений при тренере Марко Николиче до восьми матчей.

Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ (17 голов), опередив Артема Дзюбу благодаря большему количеству мячей с игры. Зато Дзюба – лучший ассистент Премьер-лиги второй сезон подряд (13 передач). И россиянин точно останется в «Зените» – он подпишет контракт по схеме «2+1» и будет получать около 3,7 млн евро в год.

2. В 37-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Челси» выдали триллер на «Энфилде» (5:3) с кучей красивых голов, стычкой Клоппа и Лэмпарда, а закончилось все вручением «красным» долгожданного чемпионского кубка АПЛ. «Синие» же опустились на четвертое место в таблице перед заключительным туром.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и ворвался в топ-4. Теперь место в Лиге чемпионов зависит от битвы с «Лестером» – «МЮ» достаточно не проиграть.

3. «Химки» решили играть в РПЛ в следующем сезоне, а это значит, что «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ в третий раз за шесть лет. Но самарцы еще обратятся к РПЛ.

4. «Интер» и «Фиорентина» сыграли вничью (0:0) в 35-м туре Серии А, подарив «Ювентусу» шанс уже в четверг выиграть девятый чемпионский титул подряд. «Рома» покуражилась в игре с вылетевшим СПАЛ (6:1), «Парма» неожиданно победила «Наполи» (2:1), а «Брешия» Балотелли вылетела в Серию B.

5. Одним фарм-клубом в РПЛ станет больше? Футболисты «Спартака» Мирзов, Мелкадзе, Глушенков, Ташаев, Ломовицкий и Тимофеев могут уйти в аренду в «Химки». Тренер химчан Сергей Юран хочет видеть в команде 5-6 игроков красно-белых: «Есть же практика «Зенита» и «Сочи». В «Спартаке» считают, что это «смешно».

6. Татьяна Тарасова помогает Евгении Медведевой в работе над короткой программой в Москве. А экс-директор СТС и ТВ-3 снимет сериал о фигурном катании «Последний аксель».

7. Трансферы. «Спартак» интересуется Кокориным и готов заплатить 2+2 млн евро за хавбека «Уфы» Урунова. А вот Жиго сообщил «Спартаку», что хочет уйти в клуб из Франции. Семак проведет переговоры с Миллером о возвращении Кокорина в «Зенит». «Челси» хочет купить тер Стегена и готов включить в сделку Кепу. Блан – кандидат на пост тренера «Барсы». ЦСКА просит за Влашича 20 млн евро, «Наполи» думает. «Локо» интересен 21-летний хавбек сборной Румынии Ман. Митрюшкин покинул «Монако» и может продолжить карьеру в России. Моуринью нужен Дзаньоло в «Тоттенхэме».

8. «Ростов», видимо, сменит вектор развития. Клуб продаст лидеров и урежет зарплаты. Но Карпин не уйдет!

9. В НБА начались контрольные матчи перед рестартом сезона. «Клипперс» победили «Орландо», «Денвер» обыграл «Вашингтон» и другие результаты.

10. Малкин – 8-й центрфорвард НХЛ сейчас, Макдэвид – 1-й, Кросби – 4-й. Версия NHL Network. Согласны?

11. Хабиб предложил Гэтжи подраться с Конором и впервые высказался об отце после его смерти: «Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице».

12. Чемпиона мира и экс-форварда «Барселоны» Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах: «Он трогал меня каждый чертов день, а боссы считали, что это смешно».

13. Килиан Мбаппе попал на обложку FIFA 21. Заслужил.

14. Подростки, отрезавшие голову фигуре Дзюбы в Подольске, заплатят по 500 рублей штрафа. Хорошо, что на куклу гендиректора ЦСКА Бабаева, которая сегодня сидела в VIP-ложе во время матча, никто не покушается.

15. Антон Шипулин помог провести в Екатеринбурге соревнования по гребле, которые запретили из-за коронавируса.

16. «Вест Бромвич» вернулся в АПЛ. «Брентфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Суонси» в плей-офф разыграют еще одну путевку в Премьер-лигу, а «Халл», «Чарльтон» и «Уиган» вылетели в Лигу 1.

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ОКР: «Заявления Гануса являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов. Оставляем это на его совести»

Евгений Савин: «Говорят, 300-500 млн рублей едут «Тамбову», чтобы он отказался от места в РПЛ»