Джеймс Милнер: «Впервые я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше они принадлежали «МЮ». Гребаные придурки»

Полузащитник резко высказался в адрес после вручения кубка за победу в чемпионате Англии.

«Впервые в жизни я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше они принадлежали «Юнайтед». Гребаные придурки», – сказал Милнер.

Отметим, что Милнер родился в Лидсе. Он воспитанник «Лидс Юнайтед», который является принципиальным соперником «Манчестер Юнайтед» по «противостоянию роз». До перехода в «Ливерпуль» Милнер на протяжении пяти сезонов играл за «Манчестер Сити».

В прошлый раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в 1990-м году, еще до образования Премьер-лиги.

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