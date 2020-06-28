Луческу возглавил киевское «Динамо». Ранее он провел 12 лет в «Шахтере»

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Румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское «Динамо».

О назначении сообщает украинская Tribuna.com, ссылаясь на сайт клуба.

Детали контракта, заключенного «Динамо» с Луческу, не уточняются. 

Ранее пост занимал Алексей Михайличенко. Он был отправлен в отставку вместе с тренерским штабом после окончания сезона, в ходе которого команда выиграла Кубок Украины и заняла 2-е место в чемпионате страны. 

Луческу работал в донецком «Шахтере», основном конкуренте «Динамо» в постсоветский период, с 2004 по 2016 год. В России Луческу тренировал «Зенит» в сезоне-2016/17.

Фото: официальный сайт «Динамо»

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