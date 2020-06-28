«Ювентус» может стать чемпионом в игре с «Удинезе». Роналду и Дибала в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Теги Удинезе Ювентус серия А Италия Sports.ru Маурицио Сарри Футбол

В 35-м туре Серии А «Удинезе» сыграет с «Ювентусом».

Команда Маурицио Сарри лидирует в чемпионате, опережая «Аталанту» на 6 очков. 

Если «Ювентус» обыграет «Удинезе» и увеличит отрыв до 9 баллов, он станет победителем Серии А в девятый раз подряд.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени. 

Удинезе – Ювентус
Дата проведения
23 июля, 20.30, «Фриули»
превью матча текстовый онлайн статистика
УдинезеМуссо, Зегелар, Родриго Бекао, Нюйтинк, тер Авест, Фофана, Сема, де Пауль, Трост-Эконг, Несторовски, Окака Чука.
ЮвентусШченсны, де Лигт, Данило, Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабьо, Рэмзи, Бернардески, Дибала, Роналду.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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