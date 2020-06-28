«Ювентус» может стать чемпионом в игре с «Удинезе». Роналду и Дибала в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

В 35-м туре Серии А «Удинезе» сыграет с «Ювентусом».

Команда Маурицио Сарри лидирует в чемпионате, опережая «Аталанту» на 6 очков.

Если «Ювентус» обыграет «Удинезе» и увеличит отрыв до 9 баллов, он станет победителем Серии А в девятый раз подряд.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

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