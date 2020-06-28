Иммобиле забил 31-й гол в Серии А. У Роналду на один меньше

Нападающий забил победный гол в матче 35-го тура Серии А с «Кальяри» (2:1).

Теперь на счету 30-летнего итальянца 31 гол в 34 матчах чемпионата Италии. Он опережает из «Ювентуса» на один мяч.

Только два итальянца за всю историю забивали больше в рамках одного сезона в Серии А – бывший нападающий «Ювентуса» Феличе Борель (32 гола в сезоне-1933/34) и экс-форвард «Интера» Антонио Валентин Анджелильо (33 гола в сезоне-1958/59).

«Лацио» осталось провести матчи с «Вероной», «Брешией и «Наполи», а «Юве» – с «Сампдорией», «Кальяри» и «Ромой».