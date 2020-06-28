Александр Медведев: «Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается»

Генеральный директор «Зенита» высказался на тему судейства.

– Претензии болельщиков «Спартака» сводятся к тому, что арбитры смотрят досконально каждый эпизод, связанный с возможными нарушениями со стороны их команды. А в эпизодах вероятных фолов «Зенита» ВАР не говорит ни слова.

– Наши судьи только привыкают к ВАР. Есть строгие правила, когда ВАР применяется, а когда – нет.

Даже тренеры еще до конца не понимают все эти правила. По-моему, Тедеско как раз просил однажды просмотр штрафного до этого, который привел к голу в ворота «Спартака». Но ведь такие эпизоды не просматриваются.

– Есть мнение, что в только одна команда действительно не работает с судьями – «Краснодар».

– «Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается.

– Что еще нужно сделать, чтобы арбитры четко понимали: еще несколько грубых ошибок подряд, и твоя карьера заканчивается?

– Глава судейского комитета РФС Кашшаи готовит реформу всего судейства в России. Я попросил, чтобы коллеги из КХЛ поделились опытом. Повторюсь, в хоккее ситуация с судейством была не многим лучше, когда мы только начинали.

Единственное, что нужно понимать: за одну ночь все не поменяется в российском судействе. Один из краеугольных камней – подготовка молодых арбитров.

Если программа будет не только на бумаге, то я уверен, что качество судейства в России будет расти. А от ошибок никуда не деться: они были, есть и будут, – сказал Медведев в интервью Metaratings.ru.

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