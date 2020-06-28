Московский клуб РПЛ готов выделить 250 млн рублей «Химкам»

Вышедшие в могут получить финансовую подпитку от соперника по чемпионату.

Как сообщается, один из московских топ-клубов готов оказать финансовую поддержку «Химкам». Называется конкретная сумма – 250 миллионов рублей. Точной информации о том, каким именно образом будет оказана поддержка, пока нет.

В среду «Химки» официально сообщили о решении выступать в РПЛ в ближайшем сезоне. Руководство клуба ранее сомневалось в необходимости повышения в классе в связи с финансовыми соображениями.

Cообщалось, что клубом, который окажет поддержку «Химкам», может стать «Спартак». Не исключено, что некоторые игроки московской команды будут делегированы в состав новичка Премьер-лиги.

«Химки» меняли решение 15 раз (мы посчитали!), но теперь все же в РПЛ – туда вытащил Юран