Виктор Кашшаи: «Сначала был фол от Соболева, затем – реакция от Жиркова. Арбитр должен анализировать, что было раньше»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал момент с падением форварда «Спартака» Александра Соболева в штрафной «Зенита» в матче Олимп Кубка России (1:2).
– Кажется, что это очевидный пенальти.
– Анализируя эту ситуацию, необходимо пошагово двигаться. Давайте поймем, почему Жирков начал падать. Это очень важно определить.
– Да он просто баланс потерял, оступился, падает.
– Я знаю, что у «Матч ТВ» есть другой угол, где хорошо видно, что правая рука Соболева находится на теле Жиркова, и он толкает Жиркова. Таким образом, Жирков теряет равновесие.
Во время этого фола Жирков хватает за футболку Соболева и тянет его за собой. Арбитр должен анализировать, что было раньше и реагировать на первый фол. Сначала был фол от Соболева, затем была реакция от Жиркова.
Я понимаю, что это не та интерпретация, которая у болельщиков.
– Журналисты и комментаторы тоже подхватили. Ну пенальти же.
– Здесь нужно рассматривать с разных сторон: с главной камеры не всегда хорошо видно, но если посмотрите с обратной точки, то увидите, о чем я говорю, – сказал Кашшаи в программе «Правила игры» на канале «Матч ТВ».
Матч обслуживал арбитр Сергей Иванов.
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Фото: «Матч ТВ»