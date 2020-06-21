Мариу покинул «Локомотив»: «Было приятно носить вашу футболку, бороться за ваши цвета»

Полузащитник Жоау Мариу опубликовал прощальный текст, адресованный «Локомотиву».

«Я хотел бы поблагодарить «Локомотив», от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне.

Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством об этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!» – сказано в сообщении.

Права на полузащитника принадлежат . Ранее появилась информация, согласно которой «Локомотив» не стал выкупать Мариу за 18 миллионов евро.

Московский клуб сегодня объявил, что игрок не останется в России.

«Полузащитник Жоау Мариу покинул «Локомотив» по истечении арендного соглашения.

В составе нашей команды португалец провел 22 матча, забил один гол, сделал пять голевых передач и стал серебряным призером чемпионата России.

Мы благодарим Жоау и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении на официальном сайте «Локомотива».

Что если португальцы играли бы за африканские сборные? Фантазируем