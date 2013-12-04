НБА. Контрольные матчи. «Милуоки» победил «Сан-Антонио», «Лейкерс» сыграют с «Далласом» и другие встречи

В четверг, 23 июля, продолжатся контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля.

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Первый контрольный матч каждой команды состоит из 4-х четвертей по 10 минут.

НБА

Контрольные матчи

Юта – Финикс Дата проведения 24 июля, 03.00, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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