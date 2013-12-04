Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Контрольные матчи. «Милуоки» победил «Сан-Антонио», «Лейкерс» сыграют с «Далласом» и другие встречи

    Теги результаты предсезонные матчи Даллас Индиана Лейкерс Милуоки Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Юта Баскетбол

    В четверг, 23 июля, продолжатся контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля. 

    «Милуоки» обыграл «Сан-Антонио», «Лейкерс» сыграют с «Далласом».

    Первый контрольный матч каждой команды состоит из 4-х четвертей по 10 минут.

    НБА

    Контрольные матчи

    Милуоки – Сан-Антонио 113:92 (20:20, 27:21, 38:26, 28:25)
    Дата проведения
    23 июля, 22.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Индиана – Портленд 91:88 (20:29, 23:16, 30:20, 18:23)
    Дата проведения
    23 июля, 22.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Лейкерс – Даллас
    Дата проведения
    24 июля, 02.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Юта – Финикс
    Дата проведения
    24 июля, 03.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Пишут музыку, рыбачат, пьют пиво на скорость – игроки НБА нашли развлечения в закрытом кампусе

    Лучший телеграм о баскетболе – подписывайтесь

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья