НБА. Контрольные матчи. «Милуоки» победил «Сан-Антонио», «Лейкерс» сыграют с «Далласом» и другие встречи

В четверг, 23 июля, продолжатся контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля.
«Милуоки» обыграл «Сан-Антонио», «Лейкерс» сыграют с «Далласом».
Первый контрольный матч каждой команды состоит из 4-х четвертей по 10 минут.
НБА
Контрольные матчи
- Дата проведения
- 23 июля, 22.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 23 июля, 22.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 24 июля, 02.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 24 июля, 03.00, «HP Field House »
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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