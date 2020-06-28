Медведев – Федуну про ЛЧ: «Зенит» принес больше всего евроочков России за последние годы. Из-за поражений «Спартака» и ЦСКА мы вылетели топ-6 рейтинга УЕФА»

Генеральный директор «Зенита» высказался относительно своих взаимоотношений с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

– Ваш обмен колкостями с Федуном широко обсуждается в прессе и интернете. Вам не кажется, что менеджер такого уровня все же не должен позволять себе подобных высказываний?

– Я уже признал, что шутка [о Дзюбе и «Спартаке»] – не самая удачная, у меня есть и более удачные.

Федуну я сразу отправил [сообщение], где сказал, что применение солдатско-казарменного юмора было неуместным. Причем, это было еще до подачи их заявления в комитет по этике РФС.

– Он принял это, скажем так, извинение?

– Я не получил от него ответа. А говорить о том, что с нами там что-то сделают в Лиге чемпионов...

– Тут, видимо, он руководствовался не самыми успешными выступлениями «Зенита» в еврокубках в последние годы…

– И тем не менее «Зенит» принес больше всего евроочков России за последние годы. Камень надо было кидать в огород «Спартака» и : из-за поражений этих двух клубов мы вылетели из шестерки рейтинга УЕФА.

Вот это, на самом деле, не просто плохо, а очень плохо для нашего футбола. Это места в Лиге чемпионов и в . Поэтому высказывание по-поводу Лиги чемпионов было не очень корректным, скажем так.

Я подчеркну, что я с огромным уважением отношусь к Леониду Арнольдовичу. Он очень опытный, успешный бизнесмен, в рамках «Лукойла». Хорошо, что у него есть такая страсть к футболу, которой уже почти 20 лет. Ясно, что «Спартак» не простой клуб, со своей аудиторией. И слава Богу, что у нас есть такие люди, как он, как Галицкий, которые пришли не на один год.

Поэтому, повторяться не буду. Я не комментирую дурацкие шутки, а они были с обоих сторон.

В хоккее, кстати, чемпионские кепки не приносят в раздевалку. Их держат даже не в клубном автобусе, а в отдельном месте, чтобы не разгневать хоккейных богов.

А поддевать маечки с издевательскими рисунками... (Андрей Ещенко показал футболку со словами «### вам. А» и изображением медведя в костюме – прим. Sports.ru) Я думаю, что это не у одного игрока, а у всех было, а один просто забыл, что там написано.

Я к этому спокойно отношусь, тем более, что они создали повод, чтобы над ними самими и иронизировали. Для меня лучшая реакция – понимать, что посмеяться у них не получилось, и счет на табло, – сказал Медведев в интервью Metaratings.ru.

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