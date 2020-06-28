Суркис о Луческу – фанатам: «Я ####### 1,5 млрд в «Динамо». Свои вложите и берите, кого хотите»

Теги премьер-лига Украина Динамо Киев Шахтер судьи болельщики Мирча Луческу Sports.ru Ринат Ахметов Игорь Суркис Виталий Романов Екатерина Монзуль Андрей Павелко Tribuna.com деньги брань Футбол

Президент «Динамо» Игорь Суркис во время встречи с ультрас киевлян ответил на критику касательно назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера. 

«Идите и работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый.

Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб ####### (вложил – прим. Sports.ru) полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю.

Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите.

Мне трудно чем-то апеллировать, когда говорите, что Луческу говорил о нас что-то неприятное. Но мы должны понимать, что пока нашим футболом будет руководить Павелко, можем биться головой в стену.

Схема простая: все наши важные матчи судило двое арбитров – Монзуль в поле и Романов как видеоасистент. Вы видели, что они творили?» – цитирует Суркиса Tribuna.com со ссылкой на «Главком».

Вчера, 23 июля, Луческу официально возглавил киевское «Динамо». Ранее он провел 12 лет в «Шахтере».

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