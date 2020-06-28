Константин Генич: «Джикия обрабатывал Хвичу на тему перехода в «Спартак». Тот вроде не против»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился информацией о полузащитнике «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
«Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера обрабатывал Хвичу по поводу перехода в «Спартак».
Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против. Хороший был бы трансфер?» – написал журналист.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина».
Дриблинг Хвичи – просто пламя. Повторил рекорд по обводкам за матч, «Ростов» нафолил на 4 желтые