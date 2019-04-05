Бюджет «Авангарда» сократился на 24%

объявил о сокращении бюджета по сравнению с прошлым сезоном .

По итогам совета директоров были утверждены финансовые возможности омского клуба на предстоящий чемпионат – проект был принят с сокращением в 24% по сравнению с сезоном-2019/20.

В минувшем сезоне «Авангард» занял третье место в Восточной конференции и проиграл «Салавату Юлаеву» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

После этого плей-офф КХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. С нового сезона в лиге начнет действовать потолок зарплат – 900 миллионов рублей.

«Авангард» также объявил, что Максим Сушинский ушел из клуба, а должность президента была упразднена.