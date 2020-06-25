Кашшаи покрывает судей, «Фратрия» требует его отставки, «Золотой мяч» отменен, «Юве» мчит к скудетто, новый рекорд Роналду и другие новости утра

1. Судейский босс Виктор Кашшаи попытался ответить на претензии к работе арбитров, но в итоге только оправдывал любые решения: Соболев, оказывается, сам фолил на Жиркове, а в эпизоде с Барриосом просто поскользнулся. Оздоева тоже не удалили правильно, да и вообще ВАР еще даже обкатать не успели.

2. «Спартак» обратился в судейский комитет, «Фратрия» призвала уйти в отставку не только Кашшаи, но и Дюкова. Впрочем, Александр Медведев, Алексей Игонин и Владислав Радимов убеждены, что не судьи загнали «Спартак» на 9-е место. Впервые с 2014-го красно-белые финишируют ниже всех московских клубов.

3. «Золотой мяч»-2020 отменен. Награду не вручат впервые с момента основания. Многие сходятся во мнении, что Роберта Левандовского обокрали. Или кого-то другого?

4. Криштиану Роналду дублем в ворота «Лацио» приблизил «Ювентус» к очередному скудетто. Для титула осталось набрать 4 очка в четырех турах. Великий португалец стал первым игроком, забившим 50+ голов в Серии А, Ла Лиге и АПЛ. В гонке бомбардиров Криш идет вровень с Иммобиле и теперь еще делит с ним итальянский рекорд по числу забитых пенальти.

5. «Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду. Хотя Сергей Юран уже сегодня хочет порадовать игроков хорошей новостью, да и гендиректор прямо говорит об участии в Премьер-лиге. А вот у Минспорта Подмосковья еще есть сомнения.

6. Матч «Крылья» – «Сочи» не состоится из-за коронавируса у южан. Сочинцы решили свои задачи, какой футбол? Кристиан Нобоа уже рванул на пляж.

7. Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Урала». Говорят, был конфликт с президентом Ивановым. Теперь в Екатеринбург сватают Юрана.

8. Бой Нурмагомедов – Гэтжи возглавит турнир на «Бойцовском острове» в октябре. Дэйна Уайт ждет от Хабиба локацию.

9. Трансферы. «Боруссия» подписала юного Джуда Беллингема, представив его песней The Beatles, – парня увели у «Манчестер Юнайтед». «Севилья» выкупила Сусо у «Милана», Касорла поехал доигрывать в Катар к Хави, «Краснодар» досрочно расторг контракт с Крицюком.

Федор Смолов не останется в «Сельте», «Ман Сити» купит защитника Аке у «Борнмута», «Челси» близок к приобретению Хавертца. Влашич может переехать в Италию, «Спартаку», вероятно, придется продать Жиго. «Локомотив» и «Краснодар» интересуются Луценко.

10. Дацюк отдал медаль в монастырь отстраненного схиигумена Сергия. Возможно, это олимпийское золото.

11. Умер художник Виктор Чижиков, придумавший олимпийского Мишку.

12. Председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев согласился стать врио губернатора Хабаровского края. Тот самый чиновник, который недавно поздравлял сборную России с победой на МЧМ-2011.

13. «Динамо» удалило кадр с пенисом Нойштедтера из сюжета о победе над «Краснодаром».

14. Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2020/21 отменена из-за коронавируса.

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