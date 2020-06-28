Кашшаи о моменте с Соболевым и Барриосом: «Легкий контакт. Если появляется кровь, то это более существенный контакт»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод с форвардом «Спартака» и полузащитником «Зенита» в полуфинале Олимп Кубка России.

Кашшаи считает, что Соболев упал в штрафной петербургского клуба не из-за контакта с рукой Барриоса.

– Контакт хорошо виден. Это же пенальти?

– Да, но вы понимаете, что в футболе не всегда так просто сказать «да». Контакт, конечно, был. Но совершенно точно не контакт стал причиной того, что Соболев упал. Мы видим, что у него пошла нога, он постепенно начал терять равновесие, поскользнулся.

Контакт с рукой Барриоса был достаточно незначителен. Это футбол. Здесь нет, может, абсолютно четких ситуаций. Поэтому абсолютно поддерживаем арбитра в продолжении игры.

– То есть если кровь появилась, тогда бы пенальти поставили?

– Да, если появляется кровь, значит, контакт был более существенным. А этот контакт существенным не был, был достаточно легким. Если каждый контакт в футболе будет рассматриваться как фол, тогда футбола не останется.

– Почему ВАР не вмешался и не стал обращать на эпизод внимание судьи?

– ВАР вмешивается в явных, очевидных, значительных случаях. Если есть явная игра рукой, и все на стадионе, вокруг и по телевизору видели это, и только арбитр не видел, пропустил этот эпизод, тогда – да.

А если момент такой «может быть, да, может быть, нет», если он дискуссионный, тогда ВАР не должен вмешиваться. Потому что IFAB строго запрещает использовать ВАР в каждом эпизоде, потому что иначе у нас было бы много перерывов в игре, и это превратилось бы в видеоигру, а не в футбол.

Нужно понимать, что есть грань вмешательства, которую обозначают УЕФА и IFAB, и в РПЛ мы пытаемся ввести достаточно высокую планку вмешательства ВАР, – сказал Кашшаи в программе «Правила игры» на канале «Матч ТВ».

Матч «Спартак» – «Зенит» обслуживал арбитр .

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Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»