Кашшаи о моменте с Соболевым и Барриосом: «Легкий контакт. Если появляется кровь, то это более существенный контакт»

Теги Спартак Зенит Олимп Кубок России РФС судьи фото Виктор Кашшаи Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Вильмар Барриос Александр Соболев Футбол

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод с форвардом «Спартака» Александром Соболевым и полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом в полуфинале Олимп Кубка России.

Кашшаи считает, что Соболев упал в штрафной петербургского клуба не из-за контакта с рукой Барриоса.

– Контакт хорошо виден. Это же пенальти?

– Да, но вы понимаете, что в футболе не всегда так просто сказать «да». Контакт, конечно, был. Но совершенно точно не контакт стал причиной того, что Соболев упал. Мы видим, что у него пошла нога, он постепенно начал терять равновесие, поскользнулся.

Контакт с рукой Барриоса был достаточно незначителен. Это футбол. Здесь нет, может, абсолютно четких ситуаций. Поэтому абсолютно поддерживаем арбитра в продолжении игры. 

– То есть если кровь появилась, тогда бы пенальти поставили?

– Да, если появляется кровь, значит, контакт был более существенным. А этот контакт существенным не был, был достаточно легким. Если каждый контакт в футболе будет рассматриваться как фол, тогда футбола не останется.

– Почему ВАР не вмешался и не стал обращать на эпизод внимание судьи?

– ВАР вмешивается в явных, очевидных, значительных случаях. Если есть явная игра рукой, и все на стадионе, вокруг и по телевизору видели это, и только арбитр не видел, пропустил этот эпизод, тогда – да. 

А если момент такой «может быть, да, может быть, нет», если он дискуссионный, тогда ВАР не должен вмешиваться. Потому что IFAB строго запрещает использовать ВАР в каждом эпизоде, потому что иначе у нас было бы много перерывов в игре, и это превратилось бы в видеоигру, а не в футбол.

Нужно понимать, что есть грань вмешательства, которую обозначают УЕФА и IFAB, и в РПЛ мы пытаемся ввести достаточно высокую планку вмешательства ВАР, – сказал Кашшаи в программе «Правила игры» на канале «Матч ТВ».

Матч «Спартак» – «Зенит» обслуживал арбитр Сергей Иванов.

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Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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