Певица Анна Седокова написала, что согласилась выйти замуж за баскетболиста «Химок» Яниса Тимму

Поп-исполнительница Анна Седокова написала в инстаграме, что согласилась выйти замуж за форварда «Химок» .

«Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.

Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной», – пишет Седокова.

Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году.

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