Хоркина о домогательствах в гимнастике: «А что ж вы сразу не говорили? Зачем терпели? Как закончили – вдруг подняли тему»

Двукратная олимпийская чемпионка поделалась мнением о скандалах с домогательствами в спортивной гимнастике.

– Секс-скандал с доктором Нассаром в США. Об этом что думаете?

– Это очень странно. А что у них в киноиндустрии происходит? Приходят какие-то тетки, которым, наверное, денег не хватает, и рассказывают, что, оказывается, столько лет были обижены.

Это сейчас в тренде. То с режиссерами, то теперь в спорте. А что ж вы сразу не говорили? Зачем терпели? И только как закончили – вдруг решили поднять тему.

– Не все закончили, та же говорила о домогательствах.

– А что ж они молчали-то столько времени? Это как надо себя не уважать?

И еще вопрос: если это было, то насколько у них честные и искренние отношения с родителями? Если дети боятся рассказывать такое самым близким людям или родители заступиться, представляете, какой там семейный кризис? Просто ужас.

– Психологи объясняют это тем, что жертвам насилия в такой ситуации сложно и страшно. Кому-то требуются годы.

– Серьезно? А вспомнить, что 50 лет назад к тебе приставал какой-то режиссер – это нормально?

У всех же сегодня столько свободы. Плохой тренер – поменяй! У них сейчас это принято. Давно погружены в демократию. Для чего делать такие заявления?

– Насколько все эти истории бьют по репутации вашего вида спорта?

– Если бы вы мне не сказали, я бы даже не узнала. Кто-то сидит и критикует, а кто-то занят поиском новых звездочек. Я ищу тех, кто перевернет мир гимнастики. Работаю над открытием своих школ. ЦСКА.

А все эти скандалы – ну их. Все стали настолько свободолюбивыми, что диву даешься. Не нравится тренер – меняй, не нравятся особенности вида спорта – бросай. Все, какие проблемы? – сказала Хоркина.

Вы знаете Байлс по победам, но это не все: она жила в приюте, пила антидепрессанты и жаловалась на домогательства