Газизов предложил стратегию развития «Спартака»: клуб должен бороться за ЛЧ в следующем сезоне и стать безубыточным

Генеральный директор «Спартака» предложил новую стратегию развития клуба, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

По информации источника, план Газизова включает в себя три цели.

Во-первых, в следующем сезоне «Спартак» должен бороться за попадание в Лигу чемпионов. Руководство клуба не удовлетворено результатами, которые команда показала в сезоне-2019/20.

Во-вторых, менеджер полагает, что в клубе необходимо упростить процесс принятия решений. Поэтому в «Спартаке» намечаются структурные и кадровые изменения.

В-третьих, Газизов считает, что «Спартак» должен стать безубыточным в течение трех лет. Предполагается, что административная часть не должна приносить убытки, а спортивная должна приносить прибыль.

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