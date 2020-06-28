Кашшаи о письме «Спартака»: «Моя задача – улучшить качество судейства в России. Но мы не можем все изменить за несколько недель» 

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на открытое письмо «Спартака».

– Я не хочу комментировать в медиа подобного рода письма. Естественно, мы отправим «Спартаку» официальный ответ.

Конечно, в матчах «Спартака» возникает много эпизодов, в том числе и спорных, вмешательств ВАР. Возможно, на поле судьи совершают ошибки в пользу «Спартака» и против «Спартака».

Но ВАР используется, чтобы привнести справедливость в игру. Если есть офсайд, и мы его видим, ВАР должен вмешаться и определить офсайд.

Я абсолютно уверен, что эта ситуация, касается краткосрочного периода – эти 8 туров, которые сыграны после коронавируса.

В других матчах у других команд тоже бывают вмешательства ВАР. Кто знает, может, в следующем сезоне будет больше или меньше вмешательств ВАР в матчах .

Так что для меня нет никакой проблемы в том, что клуб написал такое письмо – футбол все-таки вещь эмоциональная. Но моя задача очень проста – улучшить качество судейства в России. Но мы не можем все изменить за несколько недель.

– Мы не можем говорить о каком-то давлении? Пришло письмо, матч «Спартака» – два пенальти «Спартак» бьет.

– Там очевидные пенальти. Судья очень хорошо отработал, назначив их.

Неважно, что произошло после письма, важно, что решения были правильные, – сказал Кашшаи в программе «Правила игры» на канале «Матч ТВ».

«Спартак»: «Метастазы сильно поразили судейский организм. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок»

Выступления Кашшаи – чиновничья оборона. Он разочаровал: защищает все спорные решения судей, но ничего не объясняет