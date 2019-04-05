Максим Сушинский: «У меня была задача – вернуть «Авангард» в элиту. Теперь корреспондент руководит клубом»

Бывший президент высказался касательно ухода из команды.

«Пока со мной никто не попрощался, но уверен, что ухожу. Непонятно, зачем надо было маскировать решение о моем увольнением под совет директоров.

Странно. Зато умеют хорошо чистить комментарии в инстаграме, но народ‑то не обманешь. Я должен был присутствовать на заседании, но по техническим причинам меня не подключили.



Главная задача, которая ставилась руководством для меня – это возвращение «Авангарда» в элиту хоккея. Я думаю, что это у меня получилось.

О клубе теперь только хорошая пресса. Не то, что было раньше. К сожалению, задачи ставило другое руководство, не нынешнее. Ему это не интересно. Теперь корреспондент будет руководить клубом», – заявил Сушинский.

В мае омский клуб объявил о назначении журналиста на пост ассистента генерального менеджера.

Сушинский покинул «Авангард». Должность президента упразднена