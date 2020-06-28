Эмери подписал 3-летний контракт с «Вильярреалом»

«Вильярреал» объявил о назначении Унаи Эмери на пост главного тренера.
Как сообщает пресс-служба клуба, с Эмери подписан контракт на три года.
Эмери уже работал с клубами из Ла Лиги. Так, он возглавлял «Валенсию» и «Севилью», с которой трижды выиграл Лигу Европы.
Также 48-летний специалист работал в «Спартаке», «ПСЖ» и «Арсенале».
Ранее «Вильярреал» объявил об уходе Хавьера Кальехи с поста главного тренера команды. С ним клуб занял 5-е место в Ла Лиге и вышел в групповой этап Лиги Европы.
¡💛💛 Bienvenido, @UnaiEmery_ 💛💛!— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 23, 2020
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