Игорь Рабинер: «Одна из причин отставки Цорна – реакция на замечание жены Федуна. Она сочла ее неуважительной»

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Журналист Игорь Рабинер поделился соображениями на тему причин увольнения Томаса Цорна из «Спартака».

«В неформальных разговорах всех без исключения футбольных людей о «Спартаке» сейчас чаще всего звучит одно имя – Зарема. Жена Леонида Федуна. А сегодня она уже приехала с мужем на стадион – сначала коллеги написали, что вообще на совет директоров клуба, но затем уточнили, что все же по делам фонда «Спартак» – детям». Тем не менее ее роль становится все заметнее.

Говорят, спустя несколько дней после назначения в «Спартак» Шамиля Газизова Зарема проводила с ним дотошное полуторачасовое собеседование. Еще от одного серьезного источника услышал, что одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание Заремы: «Не знаю, откуда Вы это узнали». Жена Леонида Арнольдовича якобы сочла тональность этой фразы неуважительной. И все. Хотя это, надеюсь, сработает в плюс «Спартаку», поскольку профессиональный уровень менеджеров Цорна и Газизова несопоставим.

Во многих каналах уже сообщалось, что близкая подруга Заремы Ирина Разинькина, руководитель проекта «Спартак» – детям», самым прямым образом поспособствовала расставанию с одним из самых профессиональных сотрудников «Спартака» – руководителем пресс-службы Антоном Лисиным. Его пытались отстоять и Цорн, и Доменико Тедеско, но Федун был непреклонен. Еще один штрих к складывающейся картине.

Жены часто влияют на решения даже очень могущественных мужей по работе, в этом нет ничего принципиально нового. Но в случае с Федуном, кажется, это выходит на новый уровень. Безусловно, он как частный владелец клуба имеет полное право на любую технологию принятия решений. Но распространенное у болельщиков «Спартака» представление об отсутствии у Леонида Арнольдовича стратегического мышления и умения выстраивать управленческую вертикаль в клубе эта история только усугубляет.

Очень допускаю такой вариант – Федун уже столько раз разочаровывался в нанятых им на важные должности людях, что окончательно убедился в своем неумении в них разбираться. А женщины чувствуют людей лучше, интуиция подводит их реже. Вот он вместо прежних вариантов – сначала «профессионалам», потом «болельщикам» – и решил отдать «Спартак» своей активной и деятельной жене», – написал Рабине.

Кошмарный сезон «Спартака» закончился. Впереди неизвестность, но лучший план – верить в Тедеско

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