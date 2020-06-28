Федун о целях «Спартака» на сезон: «Борьба за титулы и Лигу чемпионов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об итогах заседания совета директоров.
«Я провел несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности, с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым.
Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/21: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективностей.
Также мы утвердили план коммерческой деятельности клуба и бюджет благотворительного фонда «Спартак – детям», – заявил Федун.
Кошмарный сезон «Спартака» закончился. Впереди неизвестность, но лучший план – верить в Тедеско