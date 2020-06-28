«Локо» планирует поговорить с Кокориным. Он нравится Николичу, а Москва – приоритет для семьи форварда

планирует пообщаться с нападающим , который летом станет свободным агентом.

Московский клуб проведет консультации с Кокориным. Как сообщает журналист Сергей Егоров, Москва является приоритетом для семьи футболиста. Кроме того, Кокорин нравится главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу.

Напомним, что 29-летний форвард хочет заработать 10 миллионов евро за три года. Как пишет Егоров, у «Локомотива» есть финансовые возможности, чтобы дать игроку такой контракт.

В марте появилась информация, согласно которой Кокорин договорился с «Локомотивом» о контракте. Также сообщалось, что интерес к подписанию соглашения с Кокориным проявляют «Зенит», «Спартак» и «Сочи».

В этом сезоне Кокорин провел за 10 матчей в , забил 7 мячей и сделал 2 голевых передачи.

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