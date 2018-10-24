Третий бой Канело – Головкин состоится в мае 2021 года

Теги средний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес проведет третий поединок против чемпиона IBF и IBO в среднем дивизионе Геннадия Головкина в мае 2021 года.

Реванш принес организаторам 27 миллионов долларов на билетах, поэтому промоутеры боксеров отказались от идеи проведения боя без зрителей.

Гонорар Канело составит 45 миллионов долларов, Головкина – 30. Это рекордные деньги за один бой в карьере.

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